Zakaz handlu. Przepisy przyjęte, kiedy zamkną sklepy w niedziele?

Sieć Auchan właśnie otworzyła w niedzielę 35 swoich placówek i tym samym dołączyła do ponad 20 handlowych spółek, które prowadzą już sprzedaż w dni, kiedy jest to zakazane. Jedną z ostatnich firm, które tak uczyniły jest także lubelska Stokrotka. O ile jednak inne sieci o swoich krokach głośno informowały, to lubelska spółka nie komunikowała tego posunięcia. Na początku października zdecydowała się sprzedawać w niedziele w przynajmniej pięciu punktach w Lublinie.

Mimo obowiązującego zakazu sieci działają w dni wolne współpracując z firmami pocztowymi. Dzięki temu sklepy stały się oficjalnie miejscami, w których można nadać lub odebrać przesyłkę.

Przyjęta właśnie przez parlament nowelizacja ukróca ten proceder. Posłowie zgodzili się na przyjęcie trzech z siedmiu zgłoszonych przez Senat poprawek. Najważniejsze zmiany to: W niehandlową niedzielę będzie mogła działać firma, której działalność pocztowa stanowi przynajmniej 50 procent całej. Za ladą będą mogli pracować także członkowie najbliższej rodziny właściciela placówki. Nikt więcej, nawet odpłatnie, nie będzie mógł pomagać.

Teraz nowelizacja trafi na biurko prezydenta. Nic nie wskazuje na to, aby Andrzej Duda dokumentu nie podpisał. Następnie przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw. Nowe zasady mają wejść w życie w lutym 2022 roku.