A jednak przejezdna. Zamkną ulicę z poślizgiem

Zamknięcie tej ważnej ulicy miasto zapowiadało w zeszłym tygodniu. Utrudnienia planowane na miesiąc miały się zacząć w poniedziałek, 16 września. Jednak tego dnia po południu z magistratu przyszedł kolejny komunikat.

"Wynegocjowano przesunięcie terminu zamknięcia ulicy Łukasińskiego w związku planowanym kompleksowym remontem gwarancyjnym" - przekazał Jacek Bełz, rzecznik prezydenta. Dodał, że to spowoduje również przesunięcie otwarcia ulicy po remoncie z planowanego wcześniej 12 na 20 października.

Ponadto zapowiedział, że w obrębie Starego Miasta zostaną objazdy, które pozwolą na sprawną komunikację. Wiadomo już np., że autobusy MZK, które jeszcze jeżdżą ulicą Łukasińskiego będą mieć objazdy przez Peowiaków. Dokładne informacje będą zamieszczane na przystankach.

Przypomnijmy, że ulica Łukasińskiego była przebudowywana zupełnie niedawno w ramach większej inwestycji, m.in. wraz z placem Stefanidesa. Inwestycja warta ponad 12 mln zł zakończyła się jesienią 2021 roku.

Kostka brukowa, którą tę ulicę wyłożono zaczęła się "rozjeżdżać" niedługo po zakończeniu wielomilionowej inwestycji. Wykonawca zadania - firma STRABAG już w przeszłości, w ramach gwarancji obowiązującej do 2028 roku prowadziła poprawki. Ale to nie pomogło. Bo co kilka miesięcy pojawiały się nowe problemy. Stąd decyzja, by ulicę Łukasińskiego zamknąć na miesiąc i całość naprawić solidnie.