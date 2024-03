Akademia Zamojska wydaje miliony i unowocześnia bazę. Wszystko dla studentów

Inwestycja warta ponad 5 mln zł, z czego 2,7 mln stanowiła dotacja z resortu nauki, została zakoczona jakiś czas temu i odbywały się tam już zajęcia, a we wtorek odbyło się oficjalne otwarcie nowego skrzydła.

– Cały czas dbamy o jak najlepsze warunki do nauki dla naszych studentów, a także by mieli możliwości rozwijać swoje talenty naukowe – mówi Wojciech Adamczyk, kanclerz AZ.

Po rozbudowie obiekt przy ul. Zamoyskiego 64 wzbogacił się m.in. o przestronną i klimatyzowaną aulę z 200 miejscami siedzącymi. Wyposażono ją w multimedialny projektor, nagłośnienie i mobilny zestaw wideokonferencyjny.

– Korzystając z różnych programów i projektów dokładamy również starań, by obiekty akademickie były w jak największym stopniu dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, tak by każdy miał równe szanse w zdobywaniu wykształcenia – dodaje Adamczyk.

Dlatego właśnie w starej auli przy Zamoyskiego zainstalowano pętlę indukcyjną, która ma poprawić komfort nauki studentów niedosłyszących oraz wyposażono ją o stacjonarny zestaw wideokonferencyjny, który pozwoli na prowadzenie zajęć w systemie zdalnym. A to nie koniec. W budynku pojawiło się kontrastowe oznakowanie wejść do sal, a wszystkie pomieszczenia oznaczono w alfabecie Braile’a. To dzięki projektowi „Uczelnia dostępna dla wszystkich”, finansowanemu m.in. ze środków UE.