Zamość. Prezydent Zwolak w teledysku. "Nie wziął ani złotówki"

"Cieszmy się życiem" to piosenka solowo nagrana przez Piotra Szymańskiego z Zamościa, lidera zespołu ONI. Słowa napisał lublinianin Wiesław Popiołek.

Premiera utworu odbyła się w niedzielę w serwisie YouTube. Dotychczas teledysk, który zaczyna się widokiem wieży zamojskiego Ratusza i stojącego na niej prezydenta miasta Rafała Zwolaka obejrzało ok. tysiąca osób.

"Cieszmy się życiem, życiem dokoła. Niech radość szczęście budzi w nas. Cieszmy się życiem, życiem dokoła. Wtedy piękniejszy będzie świat" - to refren utworu, który Szymański skomponował, śpiewa go i wykonuje partie solowe na trąbce.

Muzyk związany z Zamościem to absolwent tutejszej szkoły muzycznej, nauczyciel i wykładowca w pracowni pedagogiki kultury Akademii Zamojskiej.

Przyznaje, że teledysk "Cieszmy się życiem" został nagrany w jego rodzinnym mieście, by uczcić przypadający w tym roku jubileusz 444-lecia założenia Zamościa. Co ciekawe, choć artysta jest związany z miastem od wielu lat, nigdy żadnego klipu tutaj nie nakręcił. - A tym razem pomyślałem, że ten jubileusz to świetna okazja, by pokazać miasto - mówi nam Piotr Szymański.

A skąd udział prezydenta w teledysku? Szymański pojawił się w magistracie, aby ustalić szczegóły zdjęć kręconych w Ratuszu. Spotkał się z Rafałem Zwolakiem. - I jakoś tak od słowa do słowa wyszło, że pan prezydent jest gotów wziąć udział w nagraniu. Oczywiście nie wziął za to żadnego honorarium - opowiada Piotr Szymański. Zdradza, że w trakcie rozmowy okazało się, że Szymański i Zwolak są równolatkami i znali się jako dzieci, gdy razem chodzili do domu kultury na naukę gry na akordeonie.

Lider grupy ONI swoją nową piosenkę określa jako propozycję na czas wakacji. Prezydentowi Zamościa cały projekt najwyraźniej przypadł do gustu.

"Gratuluję pomysłu i wykonania. Swoją drogą muszę przyznać, że czasami te spontaniczne pomysły są ciekawe..." - napisał w mediach społecznościowych Rafał Zwolak.

Tymczasem Piotr Szymański już teraz zaprasza na 11 sierpnia do Józefowa. Razem z zespołem ONI zagra tam duży koncert na 25-lecie swojej pracy artystycznej.