By tradycja trwała. Zamojskie Dni Folkloru 2024

Folklorystyczne spotkania wiejskich zespołów śpiewaczych, kapel i solistów są organizowane przez powiat zamojski już od ćwierć wieku.

- Artyści gromadzą się na tym wydarzeniu, by razem pośpiewać, bawić się, ale przede wszystkim, by razem kultywować tradyję muzyczną regionu. Bo ważne jest bardzo, by ona nie zaginęła - mówi Joanna Mazurek, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Zamościu.