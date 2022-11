Cichy Zamość - wystawa, spotkanie i prezentacja książki Andrzeja Pogudza

To wydarzenie organizowane przez Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne w ramach XLV Zamojskich Spotkań z Fotografią jest planowane na piątek, 11 listopada. Otwarcie wystawy ma nastąpić o godz. 16, a spotkanie autorskie rozpocząć się pół godziny później.

Cichy Zamość to projekt prezentujący zdjęcia wykonane przez Andrzeja Pogudza na zamojskim Starym Mieście. Fotografie dokumentują to, co autor wypatrzył tam i uchwycił w kadrze na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Zdjęcia są też opatrzone opisamifotografa. To połączenie przenosi widza i czytelnika w przeszłość, także do miejsc, których już nie ma lub znacząco się zmieniły.

Andrzej Pogudz jest prezesem ZTF, a z wykształcenia historykiem i dziennikarzem, pracuje jako nauczyciel w II LO w Zamościu. Jest również instruktorem fotografii w MDK.

Zajmuje się fotografią abstrakcyjną i dokumentalną. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych.