Człowiek bez ręki, duszące się niemowlę... Trudne zadania na zawodach z pierwszej pomocy

Zawody odbyły się we wtorek w Centrum Symulacji Medycznych Akademii Zamojskiej, a wzieli w nich udział reprezentanci szkół średnich z Zamościa i powiatu zamojskiego. Zadania dla nich przygotowali wykładowcy i studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu AZ, wolontariusze PCK oraz ratownicy medyczni.

Dzięki wykorzystaniu m.in. nowoczesnych fantomów i trenażerów konkurencje były bardzo zbliżone do warunków realistycznych. Do zaliczenia było pięć stacji. Na pierwszej był do rozwiązania test wiedzy. A na kolejnych?

– Drugi punkt to pomoc dławiącemu się dziecku, które przebywa pod opieka babci. W trakcie pomocy babcia dziecka ulega zasłabnięciu, wobec czego również potrzebuje pomocy. Stacja trzecia – „odwiedziny” – to zadanie odbywało się na oddziale szpitalnym. W trakcie pobierania krwi od pacjenta dochodzi do zasłabnięcia pielęgniarki i zatrzymania krążenia u odwiedzanego dziadka. Świadkami zdarzenia jest rodzina chorego, która musi się podjąć udzielania pomocy dwóm osobom poszkodowanym oraz użyć defibrylatora AED – relacjonuje mgr Krzysztof Obolewicz, kierownik Centrum Symulacji Medycznych Akademii Zamojskiej, ratownik z Samodzielnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zamościu, sędzia główny zawodów.

W czwartej ze scenek podczas remontu domu mężczyzna odciął sobie jedną rękę, natomiast jego żona spadła z drabiny i również została poszkodowana. Ostatnia stacja przeniosła uczestników mistrzostw do miejsca wypadku, gdzie musieli udzielać pomocy osobie potrąconej przez samochód.

Najlepiej w całych zawodach spisała się reprezentacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu. Drugie miejsce zajęła reprezentacja II LO im. Marii Konopnickiej w Zamościu, zaś trzecie drużyna ZSP nr 4 im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu.