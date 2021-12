Czy prezydent Zamościa straci stanowisko? Jest decyzja

Pod koniec października opozycyjny miejski radny złożył wniosek, by komisarz wyborczy stwierdził wygaśnięcie mandatu prezydenta Zamościa, bo ten - jego zdaniem - narusza zakaz łączenia funkcji prezydenta z zatrudnieniem w administracji rządowej. Chodziło konkretnie o Radę ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Jest odpowiedź

- Do połowy listopada liczyłem na niespodziankę, ale potem uznałem, że komisarz wyborczy będzie zbierał podkładki. W obszernym piśmie, które właśnie dostałem, przytacza opinie prawników Ministerstwa Aktywów Państwowych i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Trudno się spodziewać, że oni uznają, że minister Sasin, powołując prezydenta Wnuka na członka Rady ds. spółek, spowodował organizację wyborów w Zamościu – mówi opozycyjny zamojski radny Sławomir Ćwik, który wnioskował do komisarza wyborczego o wygaszenie mandatu Andrzeja Wnuka. Chodziło mu o fakt zasiadania przez prezydenta Zamościa w Radzie ds. spółek, co zdaniem radnego jest pracą w administracji rządowej. A tego samorządowcy robić nie mogą.

Prezydent był innego zdania już w momencie, gdy Ćwik poinformował o swoich wątpliwościach pozostałych radnych. Teraz się okazuje, że komisarz wyborczy stoi na podobnym stanowisku.

- Z obszernej korespondencji wynika, że przez zatrudnienie należy rozumieć tylko i wyłącznie zatrudnienie na umowę o pracę a Rada Ministrów to nie jest administracja rządowa – radny streszcza pismo komisarza, w którym nadawca uznał, że wniosek o wygaszenie mandatu prezydenta Andrzeja Wnuka nie zasługuje na uwzględnienie.

Prezydent Zamościa proszony o komentarz stwierdza: - Nie ma czego komentować. Nikt poważny nie traktował serio wystąpienia pana radnego.

Rada, którą Andrzej Wnuk tworzy od maja zeszłego roku wydaje opinie dotyczące kandydatów na członków organów nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Prezydent jest jedną z ośmiu osób w tym gremium, po tym jak wskazał go minister Jacek Sasin.

Radny nie zamyka sprawy

- Chyba zostaje mi tylko próbować nagłośnić, że są łamane zasady ustrojowe państwa – komentuje Ćwik. Radny nie wyklucza, że zgodnie z informacją z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu wykorzysta możliwość i jeszcze zwróci się w tej sprawie do Państwowej Komisji Wyborczej. I ocenia, że Andrzej Wnuk jest teraz jednym z najlepiej zarabiających prezydentów w kraju.

- Będzie zarabiał w Ratuszu ponad 18 tys. zł i jako członek rady kolejne 8,5 tys. zł – wylicza Sławomir Ćwik, który jako jeden z grona 16 radnych na ostatniej sesji głosował za podwyżką poborów dla prezydenta Wnuka.