Duża akcja policji. Za narkotyki zatrzymali Norwega i dwójkę Polaków

Ta zakrojona na szeroką skalę realizacja odbyła się w środę, ale policja poinformowała o swoich działaniach dopiero dzisiaj. Brali w nich udział lubelscy i świętokrzyscy "łowcy głów". Działali w obu województwach.

W powiecie jędrzejowskim został zatrzymany 25-letni Norweg. - Mężczyzna poszukiwany był przez norweski wymiar sprawiedliwości Europejskim Nakazem Aresztowania celem odbycia kary 1 roku i 2 miesięcy więzienia za przestępstwa narkotykowe. Obywatel Norwegii ukrywał się od grudnia ubiegłego roku - relacjonuje podkomisarz Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego KWP w Lublinie.

Dodaje, że cudzoziemiec właśnie szykował się do wyjazdu z Polski. Tam, gdzie się ukrywał, policjanci znaleźli ponad pół kilograma marihuany. Narkotyki były już spakowane w słoiki i umieszczone w torbie podróżnej.

Z kolei w powiecie zamojskim wpadła 38-latka z gminy Zwierzyniec i jej 43-letni konkubent. - Kobieta również poszukiwana była od miesiąca Europejskim Nakazem Aresztowania przez norweskie organy ścigania za przestępstwa narkotykowe. Ponadto w miejscu ich zamieszkania funkcjonariusze znaleźli około pół kilograma amfetaminy oraz kilkadziesiąt porcji dilerskich mefedronu i marihuany. Dodatkowo zabezpieczyli 5 telefonów komórkowych, wagę elektroniczną oraz kilka tysięcy złotych - informuje Karbowniczek.

Zatrzymani zostali przez zamojskich policjantów doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Zamościu, gdzie usłyszeli zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

Decyzją sądu cała trójka została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Grozi im kara nawet do 10 lat więzienia