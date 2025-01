Dzień Babci i Dziadka bez nudy. ZAK o to zadba

- Planując program, zależało nam by stworzyć przestrzeń do budowanie relacji na linii dziadki – wnuki, dlatego tak często pojawia się przymiotnik "wielopokoleniowy - wyjaśniają organizatorzy i serdecznie zapraszają na cykl wydarzeń i przedsięwzięć, w których udział będzie można wziąć od 21 do 25 stycznia w ZAK, gdzie funkcjonują oddziały wszystkichkulturalnych instytucji miasta.

Z czego można skorzystać? Oto program wydarzeń:

Wtorek, 21 stycznia

11.00 – Międzypokoleniowe zajęcia Akademia MOC-arta

Organizator: Mediateka, wstęp wolny, obowiązują zapisy: fila7@biblioteka.zamosc.pl

16.00 – Tworzenie międzypokoleniowej kapsuły czasu

Organizator: Zamojski Dom Kultury, wstęp wolny, obowiązują zapisy: organizacja_zak@zdk.zamosc.pl

16.30 – Projekcja filmowa: „Kleks i wynalazek Filipa Golarza”

Organizator: Centrum Kultury Filmowej ‘Stylowy’, bilet w cenie 19 zł do kupienia online: https://www.stylowy.net/ , w kasie kina przy ulicy Odrodzenia 9 bądź bezpośrednio przed seansem

Czwartek, 23 stycznia

15.00 – Międzypokoleniowe Kalambury

Organizator: Zamojski Dom Kultury, wstęp wolny, obowiązują zapisy: organizacja_zak@zdk.zamosc.pl

16.00 – Wspólne czytanie wierszyków dla dzieci

Organizator: Zamojska Akademia Kultury, wstęp wolny, obowiązują zapisy: zak@zdk.zamosc.pl

17.00 - Międzypokoleniowe gry i zabawy integracyjne

Organizator: Zamojski Dom Kultury, wstęp wolny, obowiązują zapisy: organizacja_zak@zdk.zamosc.pl

Sobota, 25 stycznia

10.00 - Wspólne czytanie wierszyków dla dzieci

Organizator: Zamojska Akademia Kultury, wstęp wolny, obowiązują zapisy: zak@zdk.zamosc.pl

11.30 – Międzypokoleniowe malowanie przy sztaludze

Organizator: Zamojskie Centrum Ilustracji, wstęp wolny, obowiązują zapisy: zak@zdk.zamosc.pl

13.00 –Projekcja bajki „Bolek i Lolek”

Organizator: Mediateka, wstęp wolny, obowiązują zapisy: fila7@biblioteka.zamosc.pl

14.00 – Babciu, Dziadku – czy macie essę? Międzypokoleniowe zabawy ze słownikiem

Organizator: Zamojska Akademia Kultury, wstęp wolny, obowiązują zapisy: zak@zdk.zamosc.pl

Poza tym przez cały tydzień (20-25 stycznia) w kawiarni "Drugie Piętro" mieszczącej się w ZAK będą do kupienia specjalne zestawy. Aby je nabyć, należy przy zamówieniu powiedzieć hasło: „Koci koci łapci, pojedziemy do babci”. Wóczas pączek i ciepły napój będzie kosztował 10 zł.

Zamojska Akademia Kultury mieści się na ostatniej kondygnacji odnowionego gmachu historycznej Akademii Zamojskiej. Wejście znajduje się od strony ulicy Akademickiej.