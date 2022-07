Dziś nikt nie zda na prawo jazdy. Protest egzaminatorów WORD w Zamościu i Biłgoraju

Egzaminatorzy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu, który ma swoją filię także w Biłgoraju, przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Kierownictwo poinformowali o tej decyzji w środę na tyle późno, że nie było już możliwości, by uprzedzić wszystkich zdających, że nie mają po co na egzamin się stawiać.

Pan Kuba przyjechał na egzamin z Tomaszowa Lubelskiego. Miał do niego podejść po raz czwarty. Nie podszedł. – Stres jest ogromny, chciałem to już mieć za sobą. No, ale nie wyszło. Trudno – skwitował młody mężczyzna, opuszczając budynek WORD w Zamościu.

Takich osób było więcej. Jeśli ktoś chciał, mógł się umawiać na kolejny termin egzaminu. Na kategorię B czas oczekiwania to ok. tydzień.

Protestujący domagają się podwyżek dla siebie, a także podniesienia stawek za egzaminy na prawo jazdy.

Zamojski WORD miał dzisiaj przeprowadzić egzaminy teoretyczne dla 61 osób i 70 praktycznych. Dyrektor Marcin Kulig wylicza, że na jednym dniu przestoju WORD traci ok. 10 tys. zł. Miesięczne zarobki egzaminatorów na pełnych etatach to, w zależności od stażu pracy, od 6 do 8 tys. zł brutto.