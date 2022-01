Fikcyjna firma i betonowe bloczki. Przemycany towar trafiał aż do Francji

Sprawą zajmie się Sąd Okręgowy w Lublinie. Na ławę oskarżonych trafi 25 osób, z czego 17 odpowie za udział w dwóch zorganizowanych grupach przestępczych. Zajmowały się one przemytem papierosów z Białorusi do Polski i Francji. Towar był przewożony przez przejście kolejowe w Terespolu.

Sprawą zajmowała się Prokuratura Okręgowa w Zamościu. Śledczy ustalili, że do jednej grupy przemytników należało 8 osób, działających m.in. w Terespolu, Horbowie i w woj. łódzkim. Nielegalny handel trwał od grudnia 2018 roku do czerwca 2019 roku. W tym czasie członkowie grupy przewieźli co najmniej 258 tys. paczek papierosów bez akcyzy. Rynkową wartość towaru wyceniono na 3,6 mln zł, a straty fiskusa na blisko 4,5 mln zł.

Jak informuje prokuratura, kontrabanda była przewożona w wagonach towarowych wiozących bloczki betonowe. To w nich ukrywano papierosy. Przestępcy założyli fikcyjną firmę, która działała jako dostawca na Białorusi. Po rozładowaniu towaru w Polsce był on rozwożony ciężarówkami.

Kolejna grupa, działająca głównie w woj. łódzkim zajmowała się dystrybucją papierosów. Trafiały one m.in. do Francji. Ten gang miał sprzedać ponad 400 tys. paczek papierosów o wartości ponad 6 mln zł. Przestępcy handlowali papierosami z przemytu oraz wyprodukowanymi nielegalnie w Polsce.

Jedenastu podejrzanych nie przyznało się do winy. Odmówili składania wyjaśnień. Pozostali przyznali się. Osiem osób trafiło do aresztu. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.