Gorączka sobotniej nocy, czyli pożegnanie wakacji na tarasie

Dyskoteka pod hasłem "Gorączka sobotniej nocy" zostanie zorganizowana w sobotę 31 sierpnia. Odbędzie się na tarasie ZDK. Początek o godz. 19. Zakończenie wraz z cisza nocną o 22.

Do tańca na żywo zagra zespół Tango. Organizatorzy zachęcają uczestników, by ubrali się w stylu dopasowanym do okoliczności, najlepiej sięgnąć po ciuchy kojarzące się z dyskotekami lat 70. i 80. Dla najciekawiej ubranych przewidziano nagrody.

Wstęp jest darmowy. Imprezę dofinansowuje miasto.