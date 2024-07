Jaś chce bawić się jak inne dzieci. Ale musi wyzdrowieć

Rodzina Jasia jest związana z gminą Zwierzyniec. Tata chłopczyka pochodzi z Guciowa, a babcia wciąż mieszka i działa m.in. jako przewodnicząca koła gospodyń wiejskich. Dlatego lokalna społeczność chce zaangażować się w pomoc chłopczykowi. Bo Janek bardzo tej pomocy potrzebuje.

3-latek cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne’a. To choroba prowadząca do zaniku mięśni. Z tego powodu Jaś ma problemy np. z utrzymywaniem równowagi czy chodzeniem po schodach. Czasem po prostu upada, ale wciąż cieszy się życiem, jest dzieckiem żywym, pogodnym, chętnym do kontaktów z rówieśnikami i zabaw, najchętniej traktorami i klockami.

Szansą na wyleczenie jest dla chłopczyka terapia genowa, którą w zeszłym roku zatwierdzono w Stanach Zjednoczonych. Może zatrzymać albo przynajmniej znacząco spowolnić chorobę. Niestety, koszty leczenia są potężne. Sięgają 15 mln zł.

Część potrzebnych pieniędzy chcą zebrać w sobotę w Zwierzyńcu organizatorzy wydarzenia „Nadzieja dla Jasia Greli”. Impreza odbędzie się na stadionie Sokoła. Zacznie o godz. 14.

W programie, m.in. koncerty zespołów „Jeszcze Jeden”, „Roxait” i „G'OLD Relax”. Na scenie pojawią się także: Zespół Tańca Ludowego „Zwierzyniacy”, dzieci i młodzież z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu, grupa „Ale Cantare” i Kapela Zwierzyniecka.

Będą także licytacje, np. voucherów na spływy kajakowe i lot paralotnią, weeekndowe pobyty na Roztoczu czy zabiegi kosmetyczne. Nie zabraknie pokazów sportowych i strażackich. Otwarta zostanie strefa gastronomiczna. Biletem wstępu będą pieniądze wrzucane do puszek wolontariuszy.

Gdyby ktoś chciał wspomóc Jasia i jego rodziców w walce z chorobą i zasięgnąć bliższych informacji, może telefonować pod nr: 507 780 757 lub 789 102 563. Pieniądze są zbierane również w internecie na stronie siepomaga.pl/jas-grela.