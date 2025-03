Jest decyzja wojewody, można budowa obwodnicę Gorajca

Obwodnica powstanie w ciągu drogi krajowej numer 74 i będzie jednojezdniową dwupasmową trasą klasy GP. Przebiegać będzie po nowym śladzie i będzie liczyć ok. 6,6 km. Powstaną też drogi do obsługi ruchu lokalnego. Planowane są trzy skrzyżowania, trzy przejazdy bezkolizyjne i most w ciągu DK-74. Jezdnia będzie miała 7 m szerokości. Droga przebiegać będzie po zachodnio-północnej stronie miejscowości.

Za inwestycję w systemie projektuj i buduj odpowiada konsorcjum firm Antex II (lider) i Mosty Łódź. Umowę o wartości ponad 119 mln zł GDDKiA podpisała w maju 2023 r.

Wojewoda lubelski właśnie wydał decyzję ZRID. – To oznacza możliwość rozpoczęcia realizacji inwestycji, po wcześniejszym przekazaniu placu budowy. Pierwsze prace w terenie rozpoczną się w II kwartale tego roku i polegać będą na przygotowaniu terenu oraz zaplecza budowy. Następnie ruszą roboty ziemne. Udostępnienie obwodnicy kierowcom planowane jest w 2027 roku- zapowiada Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA.

Decyzja ZRID zatwierdza podział nieruchomości oraz granice terenu przewidzianego pod budowę drogi. Dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości to także rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowań. Postępowanie prowadzi Wojewoda Lubelski. Powołani przez niego niezależni rzeczoznawcy majątkowi oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczych. Na ich podstawie GDDKiA wypłaci odszkodowania za przejęte nieruchomości.

Obwodnica Gorajca ma odciążyć ruch ciężkich pojazdów w Biłgoraju.