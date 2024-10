Jest wakat, jest nabór. Burmistrz szuka dyrektora

Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane kilka dni temu. Chętni do kierowania MDK mają czas do 15 października, by złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Od przyszłego dyrektora poza polskim obywatelstwem, niekaralnością, wyższym wykształceniem i co najmniej 3-letnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym oczekuje się też m.in. "znajomości problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym".

Wśró wymagań dodatkowych w ogłoszeniu wymieniono również posiadanie wiedzy w zakresie lokalnych i krajowych środowisk twóczych, a także "znajomość w zakresie pozyskiwania środkó pozabudżetowych, w tym unijnych".