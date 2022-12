Joanna Liberadzka-Duras z Zamościa stanęła na czele Forum Informacji Turystycznej

Do pełnienia tej funkcji została wybrana podczas trwającego od poniedziałku do środy Walnego Zgromadzenia FIT. Jej zastępcą został przedstawiciel Tarnowskiego Centrum Informacji, a do zarządu wszedł m.in. Marcin Dąbrowski, kierownik Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Lublinie.

– To w sumie nic nadzywczajnego, bo w zarządzie FIT jako wiceprzewodnicząca byłam już dwie poprzednie kadencje i przez cały ten czas pracowałam na rzecz rozwoju całego systemu informacji turystycznej w Polsce – mówi Liberadzka-Duras.

Podkreśla, że gremium, na którego czele teraz stoi, jest ważnym ciałem doradczym dla Polskiej Organizacji Turystycznej, a to z pewnością w jakimś stopniu przyczynia się również do promocji Zamościa. – Choćby wtedy, gdy nasze miasto, jako wpisane na listę UNESCO pojawia się w kalendarzach POT albo wówczas, gdy dzięki tej działalności i współpracy z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną mamy okazję zapraszać do nas np. influencerów czy dziennikarzy z całego świata, którzy później w swoich materiałach przedstawiają Zamość – tłumaczy.