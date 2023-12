Już nie tylko latem. Stałe połączenie kolejowe z Zamościa do Bełżca

Wcześniej pociągi na tej roztoczańskiej trasie też kursowały, ale tylko w sezonie turystycznym, latem. Teraz będą całoroczne, są wprowadzane na stałe.

Każdego dnia ze stacji Zamość Wschód do Bełżca mają ruszać cztery składy. A w piątki i niedziele jeden z kursów będzie wydłużany aż do Hrebennego. Chodzi o to, by umożliwić uczniom czy studentom wyjazd do domów i później powrót do szkoły lub na uczelnię.