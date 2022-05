Kolejne miasto w regionie ma elektryczne hulajnogi na wynajem. Urzędnicy ostrzegają

O tym, że pojazdy pojawiły się w kilku punktach miasta (zlokalizować je można dzięki specjalnej aplikacji) dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu dowiedział się we wtorek rano od nas. Zrobił krótki rekonesans i potwierdził, że hulajnogi są.

– Od razu skontaktowałem się z operatorem tej usługi i uczuliłem, że będziemy się bacznie przyglądać, jak użytkowanie hulajnóg wygląda – zastrzega Marcin Nowak, szef ZDG. Podkreśla, że chodzi mu przede wszystkim o to, by dwukołowe elektryczne pojazdy nie były porzucane gdzie popadnie. Nie mogą też być parkowane tak, by utrudniać przemieszczanie się np. pieszym. Nie powinny również zostawać w miejscach, w których będą zaburzać estetykę przestrzeni publicznej. – Uprzedziłem, że jeśli te zasady nie będą stosowane, podejmiemy stanowcze działania – dodaje Nowak.

Mówi, że operator hulajnóg niczego wcześniej nie uzgadniał, bo po prostu nie musiał. Z miastem nie została spisana żadna umowa, samorząd nie będzie miał z hulajnóg żadnych korzyści i nie zamierza tej usługi promować. – Natomiast użytkownicy powinni pamiętać, że jeżdżąc hulajnogami, należy stosować się do obowiązujących przepisów – przypomina dyrektor ZDG.

Póki co, policja nie odebrała sygnałów o tym, by jazda na hulajnogach doprowadziła do jakichś niebezpiecznych sytuacji czy kolizji.

– Ale skoro już te urządzenia są dostępne w Zamościu, policjanci na pewno będą uważnie przyglądać się temu, jak są użytkowane – uprzedza Dorota Krukowska-Bubiło, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

I przypomina obowiązujące od roku dość rygorystyczne przepisy obowiązujące miłośników jazdy na hulajnogach. Mogą się nimi przemieszczać tylko osoby w wieku 10-18 lat, które powinny posiadać kartę rowerową. Jeśli dzieci, to wyłącznie w strefie zamieszkania i tylko pod opieką dorosłych. Od osób pełnoletnich nie są wymagane żadne specjalne uprawnienia. Ale i tacy użytkownicy powinni pamiętać, że hulajnogami należy jeździć po ścieżkach rowerowych bądź pasach dla rowerów. Jeśli takich tras nie ma, można wjechać na chodnik, ale wówczas należy ustępować pierwszeństwa pieszym i jechać z niewielką prędkością. Dopuszczalna jest jazda po ulicy, jednak wyłącznie na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie do 30 km/h, zaś hulajnogi nie można rozpędzić do prędkości większej niż 20 km/h. Nie wolno też wozić pasażerów, zabronione jest korzystanie z dwukołowych pojazdów pod wpływem alkoholu.

Ile hulajnóg przywieziono do Zamościa? Czy będzie ich więcej? Jak długo będą tu udostępniane? Na infolinii operatora nie udało nam się tego ustalić. Pytania mieliśmy wysłać mailem. Zostały wysłane. Czekamy na odpowiedź.