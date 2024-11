Kwesty na cmentarzach. W Zamościu i Hrubieszowie lepiej niż przed rokiem

W obu miastach zbiórki pieniędzy do puszek odbywały się w piątek, 1 listopada.

Na zamojskim cmentarzu parafialnym przy u. Peowiaków kwestowało ponad 100 osób, m.in. samorządowców, urzędników, polityków, dziennikarzy, nauczycieli, lekarzy, ludzi świata kultury, a także harcerzy. Zbiórka trwała od rana do godziny 18. Dała nieco lepszy wynik niż w ubiegłym roku. Do puszek trafiło w sumie 30 471,19 zł, czyli o ok. 400 zł więcej niż w 2023 roku.

W Hrubieszowie zeszłoroczny wynik też został poprawiony. Wtedy zebrano ok. 22 tys., w piątek było to ponad 22 tys. zł.

Jeszcze dzisiaj zbiórki potrwają w innych miejscowościach regionu, m.in. w Zwierzyńcu, Łukowej, Tomaszowie Lubelskim i Szczebrzeszynie.