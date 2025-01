Limuzyna wciąż wozi prezydenta. Chętnych na zakup nie było

„Nie czuję potrzeby używania limuzyny wiedząc w jakiej sytuacji jest obecnie miasto”– stwierdził Rafał Zwolak i na początku grudnia zakomunikował, że Miejski Zakład Komunikacji w Zamościu chce sprzedać komfortową Skodę Superb, którą prezydent, jego zastępcy czy dyrektorzy używali od kilku lat do służbowych wyjazdów lub przemieszczania się po mieście.

Ogłaszając swoją decyzję, Rafał Zwolak reklamował auto jako pojazd w dobrym stanie, po pełnym serwisie, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek napraw. Chciał się go pozbyć, by, jak nas poinformował rzecznik prezydenta, przesiąść się na któreś z prywatnych aut albo wykorzystywać np. połączenia kolejowe.

Póki co jednak szef samorządu nie musi na służbowe wyjazdy wykorzystywać żadnego ze swoich samochodów: forda S-Maxa z 2013 roku, skody fabii również 11-letniej, a także audi A6 z 2007 roku (takie podał w ostatnim oświadczeniu majątkowym). Nie musi więc również pobierać za to ryczałtu.

Skoda Superb wciąż jest do jego dyspozycji. I zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami miasto przekazuje do MZK 3,5 tys. zł miesięcznie, a w zamian ma zagwarantowany dostęp do pojazdu, jego sprzątanie, przeglądy, ewentualne naprawy itd.

Bo okazuje się, że chętnych do kupna samochodu z 2019 roku z najbogatszym dla tego modelu wypsoażeniem nie było.

– Kilka osób kontaktowało się telefonicznie w sprawie ogłoszenia. Dwie lub trzy umówiły się na okazanie. Samochód był wywówczas przygotowywany i podstawiany do bazy MZK, ale potencjalni kupcy nie dotarli – mówi nam teraz Jacek Bełz, rzecznik prezydenta Zamościa. Dodaje, że w związku z tą sytuacją, Skoda Superb nadal jest wykorzystywana przez ratusz.

Ogłoszenie o sprzedaży zamieszczone przed miesiącem w serwisie otomoto nie jest już aktywne.

Prezydent Zwolak zapowiadał, że gdyby samochód udało się sprzedać, MZK kupiłoby trzy inne, z których miałyby korzystać schronisko dla zwierząt, biblioteka i ZOO. Póki co, nie ma więc o tym mowy.