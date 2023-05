Lubelskie: Uroczystości w rocznicę pacyfikacji wsi

Obchody rozpoczną się o godz. 16 zbiórką uczestników przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Sochach. Kwadrsnas później planowana jest krótka część artystyczna, a zaraz po niej msza. Po nabożeństwie przyjdzie czas na przemówienia, apel pamięci i złożenie kwiatów pod pomnikiem pomordowanych w czasie pacyfikacji.

W trakcie tegorocznych obchodów ma się też odbyć wręczenie odznaczeń przyznanych przez Prezydenta RP na wniosek prezesa zamojskiego oddziałuŚwiatowego Związku Żołnierzy AK osobom zasłużonym, w tym mieszkańcom Soch, świadkom dramatycznych wydarzeń z 1943 roku.

To, co Niemcy zrobili 1 czerwca 1943 roku w tej maleńkiej wiosce niedaleko Zwierzyńca, było jedną z najbardziej brutalnych zbrodni popełnionych w czasie wojny na polskiej ludności wiejskiej. Egzekucyjny oddział, w skład którego wchodzili przede wszystkim niemieccy policjanci z Schutzpolizei z Zamościa i ukraińscy (sowieccy) kolaboranci, a także oddział SS, wjechali o świcie do maleńkiej, położonej w dolinie wioski. Otoczono ją też kordonem.

Gdy miejscowi spostrzegli, że zbliża się zagrożenie, zaczęli pakować swój dobytek. Byli przekonani, że dojdzie do wysiedleń, jakich wiele było wcześniej na Zamojszczyźnie. Ale wtedy padły pierwsze strzały, rozpoczęła się masakra. Ludzi mordowano, a ich dobytek palono, często zostawiając wewnątrz domów rannych. Gdy oddziały wyszły ze wsi, nadleciały samoloty. Zbombardowano całe Sochy, ale też okoliczne pola, na których kryli się ci, którym udało się uciec.

Według historyków, z rąk Niemców zginęło wówczas ok. 200 osób: mężczyzn, kobiet i dzieci. Akcja miała być odwetem za zabicie przez żołnierzy AK niemieckiego żandarma. Wydarzenia z 1 czerwca 1943 r. w Sochach należą do największych zbrodni ludobójstwa, które porównywane są do kilku innych w Europie jak Oradour-sur-Glane we Francji, Mazinote we Włoszech i Lidice w Czechach.

Organizatorzy czwartkowych obchodów to ŚZŻAK Okręg Zamość, parafia Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu, burmistrz Zwierzyńca, mieszkańcy Soch i Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.