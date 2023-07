Magister made in Zamość. Takich jeszcze nie było

Tym historycznym dniem dla AZ był poniedziałek 3 lipca. Stresu nie dało się uniknąć, zwłaszcza na początku. Później już było lepiej.

– Po wejściu do sali byłyśmy już pewne siebie, a komisja pozwoliła nam swobodnie zaprezentować swoje prace, po czym odpowiadałyśmy na pytania – relacjonowały swoje obrony absolwentki pielęgniarstwa AZ.

– Co ważne, wszystkie te prace miały charakter praktyczny. Mamy powody do zadowolenia. Po pierwsze, to taka historyczna chwila. Ponadto kierunek pielęgniarstwo cieszy się stale bardzo dużym zainteresowaniem i wkrótce powitamy w naszych murach kolejnych studentów i studentki – stwierdził dr hab. n. med. Szymon Zmorzyński z Zakładu Pielęgniarstwa AZ.

W najbliższym czasie bronić się będą kolejne pielęgniarki, ale nie tylko one. W czwartek czeka to samo absolwentów studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe.

Za kilka lat AZ wypuści natomiast magistrów prawa. To studia jednolite, których prowadzenie w Zamościu rozpoczęto dopiero w tym roku akademickim. Takie tytuły będą mogli też zdobyć w przyszłości studenci finansów i rachunkowości, pedagogiki, położnictwa czy rynku sztuki i zarządzania w kulturze. Na tych kierunkach studia odbywają się w dwóch etapach: po trzech latach zdobywa się tytuł licencjata, po kolejnych dwóch – magistra.

Przypomnijmy, że AZ daje również szansę zdobycia tytułu inżyniera logistyki oraz mechaniki i budowa maszyn oraz licencjatu na filologii angielskiej, a także turystyce i rekreacji.

Jak się dowiadujemy, uczelnia czeka również na decyzję ministerstwa w sprawie uruchomienia studiów magisterskich z fizjoterapii ilicencjackich z ratownictwa medycznego.