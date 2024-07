Mężczyzna utonął w krasnobrodzkim zalewie. Kąpielisko zamknięte

Informacja o możliwym utonięciu pojawiła się w czwartek tuż przed godziną 21. Kobieta prowadząca sklepik na zalewem widziała mężczyznę wchodzącego do wody od strony plaży. Gdy dłuższy czas nie wychodził, zaczęła się niepokoić. Postanowiła zawiadomić jednego z ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ten natychmiast wezwał wsparcie.

Na miejsce przyjechali strażacy PSP oraz ochotnicy z miejscowych jednostek, policjanci i ratownicy WOPR-u, którzy rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Jak ustalono, był to 50-latek z gminy Tyszowce, który w Krasnobrodzie przebywał od kilku dni. W czwartek wieczorem wszedł do wody i wypłynął poza teren kąpieliska oznaczonego bojami. Następnie wszedł do dryfującej łódki i z niej skoczył ponownie do wody. To był ostatni raz, kiedy widziano go żywego. Z zalewu już nie wypłynął.

Po blisko czterech godzinach poszukiwań z udziałem specjalistycznej grupy strażaków z Lublina wyposażonych m.in. w sonar, udało się namierzyć ciało mężczyzny. Zabrano je w celu wykonania badań sekcyjnych. - Ustalamy dokładne okoliczności zdarzenia - informuje asp. szt. Dorota Krukowska-Bubiło, rzecznik zamojskiej policji.

Przypominamy, że w krasnobrodzkim zalewie obowiązuje zakaz kąpieli. Sanepid w Zamościu zdecydował o zamknięciu kąpieliska do odwołania z powodu przekroczenia parametrów mikrobiologicznych. W wodzie znajdują się bakterie e.coli i enterokoki.