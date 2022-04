Mieszkanie Plus w Zamościu. Jest data rozpoczęcia przyjmowania wniosków od chętnych

– Po 20 kwietnia rozpoczynamy nabór wniosków, a w lipcu pierwsi szczęśliwcy wprowadzą się do nowych mieszkań – ogłosił w mediach społecznościowych Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa stojąc przed blokami na os. Karolówka.

Poinformował, że na wynajem przygotowywane są lokale o powierzchni od 50 do 73 metrów kwadratowych. Wszystkie mają być w pełni wykończone, a najemcom pozostanie jedynie je umeblować. W trakcie budowy jest sześć czterokondygnacyjnych budynków z 96 mieszkaniami.

Udało nam się ustalić, że nabór w formie elektronicznej poprzez formularze dostępne na stronie internetowej zamosc.mdr.pl rozpocznie się dokładnie w piątek 29 kwietnia i potrwa do 14 maja. Trzeba też będzie złożyć podpisany wydruk z generatora wniosków wraz z wymaganymi dokumentami niezbędnymi do weryfikacji przedstawionych danych.

Jakie wymagania?

Aplikować, jak zapewnia prezydent Zamościa może właściwie każdy, kto spełnia niewygórowane wymagania, czyli przede wszystkim ma zdolność opłacania czynszu. Ale też wiadomo, że podczas rekrutacji pewne grupy osób będą premiowane. Szczegóły zawarto w zeszłorocznej uchwale Rady Miasta Zamość w tej sprawie.

Dodatkowe punkty otrzymają osoby już mieszkające w Zamościu, takie, które płacą w mieście podatki, także te po 65 roku życia oraz poniżej 35, jak również rodziny z dziećmi oraz m.in. ci, którzy posiadają tzw. książeczki mieszkaniowe. Wśród kryteriów pierwszeństwa uwzględniono ponadto obecność na liście osób ubiegających się o przydział mieszkania komunalnego albo zajmowanie takiego lokalu i chęć przeprowadzki. Dodatkowo punktowane będą wnioski osób samotnie wychowujących dzieci, rodzin zastępczych czy wychowanków pieczy zastępczej.

Mieszkania w blokach na Parkowej mają być gotowe do zamieszkania latem, a ich budowa ruszyła na dobre na początku 2020 roku. Osiedle powstaje na niespełna hektarowym gruncie wartości ok. 600 tys. zł, który miasto wniosło jako swój wkład do spółki MDR Zamość realizującej inwestycję.

Czy samorząd przewiduje budowę następnych mieszkań w ramach tego rządowego programu?

– Na razie skupiamy się na realizacji kolejnego bloku TBS przy ul. Wyszyńskiego. W tym roku opracowujemy także dokumentację techniczną na kolejny blok z mieszkaniami socjalnymi – zapowiada prezydent Zamościa.

Zapotrzebowania na mieszkania czynszowe jest w Zamościu bardzo duże. W tym momencie miasto ma w swoich zasobach niespełna 1800 mieszkań komunalnych, tylko 11 oczekuje na zasiedlenie. W kolejce oczekujących na przydział jest natomiast 35 rodzin już pozytywnie zaopiniowanych do otrzymania mieszkania, natomiast każdego roku do magistratu wpływa grubo ponad 100 nowych wniosków.