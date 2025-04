Na tydzień przed maturą. Wielka powtórka w dwa dni

To będą dwa dni wypełnione ogromną dawką wiedzy, którą młodym ludziom mają przekazywać eksperci. "Na warsztat" wezmą podstawowe maturalne przedmioty: język polski, matematykę i język angielski. Na dwa dni zaplanowano w sumie 20 godzin takich intensywnych zajęć.

" Nie zabraknie również praktycznych wskazówek, jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym, jak efektywnie się uczyć i jak zarządzać czasem podczas matury" - zapowiadają organizatorzy.

W programie znajdą się m.in. krótkie wykłady, a także ćwiczenia, sesje Q&A z ekspertami. Każdy z uczestników otrzyma materiały powtórkowe, będzie miał do dyspozycji strefę chill i relaksu, a także food.

Dokładny plan wydarzenia:

Sobota

Start godzina 8:00 - rejestracja uczestników9:00 - 10:30 - intensywna powtórka z matematyki10:30 - 10:45 - przerwa kafkowa10:45 - 11:00 - rozgrzewka maturalna11:00 - 12:30 - intensywna powtórka z matematyki12:30 - 13:00 - matematyczna sesja Q&A13:00 - 14:30 - wiem co zjem - obiad na miarę plus muza DJ no sugar14:45 - 15:00 - co jeść przed i w trakcie matury?15:00 - 16:30 - intensywna powtórka z języka angielskiego16:30 - 16:45 - przerwa na herbatkę16:45 - 17:00 - matura bez stresu17:00 - 18:30 - intensywna powtórka z języka angielskiego18:30 - 19:00 - sesja Q&A