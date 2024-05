Nacieszył się prawem jazdy tylko kilka dni

220 kilometrów dróg stoi w kolejce do budowy

Sieć dróg krajowych, zarządzanych przez lubelski oddział GDDKiA, liczy nieco ponad 1 tys. km, z czego 230 km to drogi ekspresowe. W kolejnych latach sieć urośnie do ponad 500 km, bp na etapie prac przygotowawczych w sumie jest ok. 220 km nowych odcinków.