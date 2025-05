Otworzyli otwarte. Kompleks dydaktyczny AZ za ministerialne miliony

Ten gmach AZ (dawniej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu) jest jednym z wielu w różnych lokalizacjach, m.in. przy ul. Hrubieszowskiej 24, Zamoyskiego 64, Sienkiewicza 10, Szczebrzeskiej 31 oraz Pereca 2. Został kupiony za ok. 3,5 mln zł w 2021 roku od będącej w stanie upadłości Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji.

Na ten zakup uczelnia dostała pieniądze od państwa, na jego gruntowną modernizację i wyposażenie również. Prace adaptacyjne w kompleksie o powierzchni 3200 metrów kwadratowych to 9,2 mln złotych, z czego 8,78 mln Akademia Zamojska pozyskała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykonawcą prac była firma Budmat.

Obiekt został oddany do użytku na początku roku akademickiego, ale oficjalnego otwarcia dokonano w środę, 14 maja. Liczni goście mieli co podziwiać. Budynek pięknie prezentuje się od zewnątrz, ale również w środku. Jest dososowany do potrzeb osób z niepełnoisprawnościami, ma windy, na korytarzach stoją wygodne meble, są pokoje socjalne.

– To otwarcie to nasz ukłon w stronę wszystkich, którzy pracowali od początku do końca przy modernizacji obiektu – tłumaczy rektor dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ.

Kompleks na Sienkiewicza to zaplecze dydaktyczno-materialne dla Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Akademii Zamojskiej, gdzie odbywają się zajęcia dla studentów bezpieczeństwa narodowego, filologii angielskiej, pedagogiki, prawa czy rynku sztuki i zarządzania w kulturze. Znajduje się tamrównież biblioteka akademicka i czytelnia oraz aula im. Roberta Schumana. Pracownie są wyposażone w nowoczesny sprzęt.