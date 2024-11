Piach dowieźli, będzie lodowisko. Znamy cennik na sezon 2024/2025

Kierowca BMW zapłaci 4 tys. zł mandatu. Kosztowna recydywa Białorusina

Policjanci bialskiej grupy SPEED zatrzymali do kontroli 36-letniego kierowcę BMW, który na DK-2 przekroczył dozwoloną prędkość o 67 km/h na ograniczeniu do 90 km/h. Mundurowi ustalili też, że kierowca popełnił to wykroczenie w warunkach recydywy. Został ukarany kwotą 4 tysięcy złotych, a jego konto „wzbogaciło się” o 14 punktów karnych.