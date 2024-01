Pijana wjechała Volkswagenem w zaspę

Zgłoszenie o zdarzeniu na drodze powiatowej w Sitańcu otrzymał wczoraj po północy dyżurny zamojskiej komendy. Z relacji świadka wynikało, że najprawdopodobniej nietrzeźwy kierowca, zjechał z drogi i zatrzymał się na ogrodzeniu jednej z posesji.

Nietrzeźwość kobiety potwierdzili funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego, którzy udali się na miejsce. Ustalili oni również, że 36-latka podróżowała sama w kierunku miejscowości Łapiguz, ale na łuku drogi nie dostosowała prędkości do warunków na drodze przez co straciła panowanie nad pojazdem. Następnie zjechała na prawe pobocze i zatrzymała się w śniegu przylegającym do ogrodzenia jednej z posesji. Jak zauważyła mieszkająca tam 74-latka, kobieta próbowała jeszcze nieudolnie wydostać się z zaspy. Okazało się, że miała ponad 1,5 promila alkoholu we krwi.