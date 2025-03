Potrącenie nastolatki na hulajnodze. Młody kierowca dostał wysoki mandat

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed południem przy ul. Legionów w Zamościu. Z ustaleń policji wynika, że 18-latek jechał renaultem w kierunku Lublina. Na skrzyżowaniu z ulicą Zamoyskiego przez przejazd rowerowy przejeżdżała hulajnogą 18-latka z Zamościa.

- Kiedy przejechała już jedną jezdnię i znajdowała się na drugiej jej części wówczas została potrącona. Odbiła się od maski auta i upadła na jezdnię - relacjonuje podkom. Dorota Krukowska-Bubiło, rzeczniczka zamojskiej policji.

Młoda kobieta została karetką przewieziona do szpitala. Na szczęście, po badaniach okazało się, że nic poważnego jej nie jest. Mogła wrócić do domu.

Sprawca zdarzenia, mieszkaniec gminy Werbkowice był trzeźwy. Poniedziałek na pewno zapamięta na długo. Został ukarany mandatem w wysokości 2 tys. zł. Dostał też 12 punktów karnych.

- Apelujemy do kierujących pojazdami o rozwagę na drogach oraz szczególną ostrożność na skrzyżowaniach, a także w rejonach przejść dla pieszych i w strefie przeznaczonej między innymi dla osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych, czyli na ścieżkach i przejazdach dla rowerów. Pamiętajmy, że pośpiech i brak wystarczającego skupienia prowadzą do nieostrożności, a to z kolei może doprowadzić do bardzo groźnego, a nawet tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego - przypomina policjantka.