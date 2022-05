Praca dla wolontariuszy przy dużym festiwalu w Zamościu

Nabór chętnych właśnie ruszył. Potrwa do wtorku. Aby zgłosić się na wolontariat podczas imprezy, która potrwa w Zamościu od 10 do 13 czerwca, należy ze strony miasta pobrać formularz, wypełnić go i wysłać na adres: kultura@zamosc.pl albo dostarczyć do kancelarii ogólnej przy Rynku Wielkim 13 najpóźniej do godz. 16.30 we wtorek 24 maja.

Poszukiwane są osoby pełnoletnie z pozytywnym nastawieniem, umiejętnością pracy w zespole i zaangażowane. Wolontariusze mają być asystentami producentów poszczególnych festiwalowych wydarzeń, które mają się odbywać w różnych obiektach, m.in. w Ratuszu, Jazz Clubie „Kosz”, synagodze, szkole muzycznej, czy liceum plastycznym, ale również w plenerach Starego Miasta.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Małgorzatą Kawalą pod nr tel.: 84 677 23 06.

Podczas czterodniowej imprezy w Zamościu będzie można obejrzeć i wysłuchać najlepsze telewizyjne i radiowe spektakle ostatniego sezonu.