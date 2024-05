Prezydent czyści spółki. Odwołany prezes wylicza sukcesy

Decyzja zapadła w środę, a od dzisiaj Damian Miechowicz nie jest już prezesem "starego" szpitala w Zamościu, którego 100-procentowym udziałowcem jest miasto. Podjęli ją członkowie nowej Rady Nadzorczej powołanej przez prezydenta Rafała Zwolaka, który podobne decyzje podjął również wobec innych miejskich spółek.

Przypomnijmy, że w efekcie tych zmian już wcześniej odwołani zostali inni prezesi. Małgorzatę Bzówkę w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej zastąpił b. radny PiS Franciszek Josik, który prezesem PGK przestał być za prezydentury Andrzeja Wnuka.

Z kolei miejsce Magdaleny Godek w Towarzystwie Budownictwa Społecznego zajął Andrzej Dudek, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, który w ostatnim czasie pracował w firmie KLD dealer Citroen.

Obaj są na razie pełniącymi obowiązki prezesów. I tak ma pozostać do czasu rozstrzygnięcia konkursów, których ogłoszenie Rafał Zwolak już zapowiedział.

Póki co, nie zostali jeszcze odwołani Krzysztof Szmit, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji i Magdalena Dołgan, prezes Zakłądu Gospodarki Lokalowej. Ale utrata przez nich stanowisk wydaje się kwestią czasu, zwłaszcza, że w rozmowie z nami, dzień po wygranych wyborach nowy prezydent Zamościa krytycznie wypowiadał się o sposobie zarządzania przez nich podległymi spółkami.

Przypomnijmy, że odwołany wczoraj Damian Miechowicz był prezesem Zamojskiego Szpitala Niepublicznego od jesieni 2022. Wcześniej kierował zamojskim pogotowiem, pracował również jako dyrektor wydziału promocji UM Zamość. Był bliskim współpracownikiem Andrzeja Wnuka.

Gdy objął najważniejszy gabinet w "starym" szpitalu Mariusz Paszko, który był prezesem tej placówki od 2011 roku został jego zastępcą.

Paszko to absolwent Politechniki Lubelskiej. Ma też ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania ochroną zdrowia na UMSC oraz Studia Podyplomowe Kontrola i Audyt Wewnętrzny w Lubelskiej Szkole Biznesu SW. Ukończył również kilka specjalistycznych kursów dla kadry zarządzającej opieką zdrowotną.

W ochronie zdrowia pracuje od 1991 roku. Był m.in. głównym specjalistą ds. analiz ekonomicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Zamościu, zastępcą dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zamościu, od 2005 r. dyrektorem ds. administracyjno-ekonomicznych ZSN.

- Uważam, że mnożenie stanowiska było niepotrzebnie. Koszty utrzymania prezesa i wiceprezesa oraz rady nadzorczej wynosiły około 50 tysięcy złotych miesięcznie. Rocznie to już ponad pół miliona złotych. Odwołanie prezesa pozwoli na zaoszczędzenie blisko 200 tysięcy złotych rocznie - tak decyzję o kadrowych zmianach tłumaczy w mediach społecznościowych Rafał Zwolak.

Dodaje, że Mariusz Paszko będzie miał, podobnie jak inni szefowie miejskich spółek, obniżone wynagrodzenie w stosunku do dotychczasowego uposażenia prezesa. Nie wiadomo, o ile.

Niedługo po tym, jak prezydent Zwolak oficjalnie poinformował o odwołaniu Miechowicza, ten wysłał do naszej redakcji oświadczenie.

Napisał, że odchodząc, zostawia jednostkę z wyremontowanymi oddziałami, m.in. wewnętrznym, chorób płuc i ortopedii, z odnowioną przychodnią, nowym parkingiem i działającą fotowoltaiką. Przypomniał, jak wiele dotacji dla placówki udało mu się pozyskać.

– Przede wszystkim jednak zostawiam szpital, który nie zamyka oddziałów, tylko stara się rozwijać, zwiększając liczbę łóżek (ZOL, paliatyw), uruchamiając nowe poradnie (geriatryczną, leczenia bólu) i pozyskując personel (pielęgniarki, lekarzy, lekarzy rezydentów) – wylicza b. już prezes.

I dodaje, że przeciętne wynagrodzenie w szpitalu (obecnie to 6805 zł) wzrosło od 2022 roku o 850 zł. Zastrzegł, że etatowe uposażenia lekarzy (32 etaty) w bardzo niewielkim stopniu wpłynęło na tę statystykę, a członków zarządu w ogóle, bo nie zmieniało się od 2017. Wyliczył, że „stary” szpital to w tej chwili 432 etaty, czyli o 14 więcej niż w czasie, gdy zostawał tutaj prezesem. Podkreślił też, że od 2021 roku do chwili obecnej roczne przychody placówki wzrosły o 28,6 mln zł do blisko 102 mln zł.

– Od 2021 r. do teraz suma bilansowa (to ona w największym stopniu pokazuje, czy firma się rozwija) zwiększyła się o 8,6 mln zł i wynosi obecnie 48,2 mln zł. Wynik finansowy netto za rok 2023 to 3 mln 733 tys. zł, co jest absolutnym rekordem w historii spółki! - zakończył Miechowicz i podziękował wszystkim, którzy wraz z nim na ten sukces zapracowali.