Prokurator szantażował prezydenta Zamościa? Poseł zawiadamia prokuraturę

O swojej decyzji dotyczącej powiadomienia organów ścigania o możliwym przestępstwie zamojski parlamentarzysta poinformował w poniedziałek na zwołanej po południu konferencji prasowej. Wyjaśnił, że skłoniło go do tego to, co usłyszał z telewizyjnej relacji niedzielnego spotkania polityków PiS z mieszkańcami Zamościa.

Były wicepremier Jacek Sasin poinformował wówczas m.in. że partia Jarosława Kaczyńskiego udzieli w nadchodzących wyborach poparcia Andrzejowi Wnukowi, który prezydentem Zamościa po raz trzeci zamierza zostać startując z własnego komitetu.

Poseł Ćwik powiedział, że wstrząsnęła nim wypowiedź Andrzeja Wnuka, pytanego podczas tego spotkania o kwestię śledztwa, które zakończyło się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko prezydentowi Zamościa.

Wyjaśnijmy, że Andrzej Wnuk w procesie, który przed sądem w Kielcach ma ruszyć w marcu będzie odpowiadał m.in. za składanie fałszywych zeznań i falszowanie dowodów.

Mówiąc o tej sprawie na niedzielnym spotkaniu, Wnuk, jak przytoczył poseł Ćwik, stwierdził, że kiedy raz umorzone w tej sprawie śledztwo zostało w 2016 roku wznowione, to od jednego z prokuratorów „wyższego rzędu” usłyszał, że jeżeli nie będzie ponownie kandydował na prezydenta Zamościa, to na pewno nic się w tym postępowaniu nie wydarzy.

– Proszę państwa, o takim skandalu ja nie słyszałem w całej Polsce. Słyszeliśmy o podsłuchiwaniu opozycji, dziennikarzy, adwokatów, prokuratorów czy społeczników. Ale nie słyszałem, by którykolwiek z włodarzy miast czy gmin zarzucił publicznie, że wysoki rangą prokurator szantażował go, że w sytuacji, w której zdecyduje się wykorzystać swoje bierne prawo wyborcze, to prokuratura będzie prowadziłą przeciwko niemu postępowanie – stwierdził podczas dzisiejszej konferencji Sławomir Ćwik. Uznał, że ta sprawa jest istotna i dlatego w zawiadomił prokuraturę.

– Bo z jednej strony albo mamy sytuację, gdzie faktycznie upolityczniona prokuratura pozwoliła sobie na szantażowanie prezydenta Zamościa, albo jest to inna sytuacja, gdzie pan prezydent Andrzej Wnuk dla wybielenia własnej osoby pomawia prokuraturę, instytycję państwa polskiego o stosowanie takich niedopuszczalnych praktyk – argumentował na konferencji poseł Polski 2050.

I skonstatował: – W takim czy innym przypadku ta sytuacja wymaga dogłębnego wyjaśnienia i zbadania.

Do tematu z pewnością wrócimy.

Poniżej materiał Zamość.tv, który stał się podstawą do złożenia przez parlamentarzystę zawiadomienia do prokuratury. Wypowiedź prezydenta Zamościa jest w końcowej części relacji, po ok. 1 godz. 32 minutach.