Przewrót w RM Zamość. Radni prezydenta wydali oświadczenie

Błażewicz: Rozmawialiśmy o tym od miesięcy

O tej sytuacji rozmawialiśmy również dziś z Piotrem Błażewiczem. Jego wersja wydarzeń jest nieco odmienna. Zapewnia, że wprowadzenie akurat na tę sesję wniosku o odwołanie Jaczyńskiej rzeczywiście nie było zaplanowane, ale też przyznaje, że rozmowy na ten temat radni PiS i klubu prezydenckiego prowadzili już jakiś czas, podobno od 3-4 miesięcy.

– W poprzedniej radzie, mimo że różniliśmy się politycznie, to myśmy ze sobą rozmawiali. Radni nie byli aż tak podzieleni i większość rzeczy udało się wypracować między nami. I tym razem też padła taka decyzja – mówi Błażewicz.

Dodaje, że nie była to inicjatywa radnych PiS, tylko wynik rozmów z radnymi KWW Rafała Zwolaka. – Myślę, że zaważyło to, że na tyle ufają mi i kolegom z PiSu, że wiedzą, że damy radę to pociągnąć teraz razem - uważa Błażewicz.

Układu, który się zawiązał nie chce jednak nazywać formalną koalicją, a jeśli już to nie partyjną, tylko koalicją radnych. – Jeżeli ktokolwiek z pozostałych radnych będzie chciał współpracować, to my nie mamy nic przeciwko – zachęca nowy-stary przewodniczący RM Zamość.

Błażewicz zapewnia też, że prezydent Rafał Zwolak w rozmowach prowadzonych między klubami nie uczestniczył. – Ale na pewno zdawał sobie z nich sprawę, że coś takiego się dzieje. Natomiast to była suwerenna decyzja Rady Miasta Zamość – mówi Błażewicz.