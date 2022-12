Przynajmniej 119 mln zł za budowę obwodnicy Gorajca

Gorajec to nieduża wieś położona w sercu Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Nie ma jakiegoś strategicznego znaczenia, ale leży na szlaku drogi krajowej numer 74. To trasa łącząca przejście graniczne w Hrebennem z Janowem Lubelskim, a dalej łączy się ona z S19. Sznur samochodów ciągnących się dzień w dzień przez Gorajec sprawił, że miejscowość została umieszczona na liście rządowego programu budowy 100 obwodnic. To dodatkowa pula pieniędzy przeznaczona na powstanie „opasek” drogowych wokół mniejszych miejscowości.

Na tej liście, w województwie lubelskim, znajdują się jeszcze obwodnice:

Janowa Lubelskiego,

Dzwoli,

Szczebrzeszyna,

Zamościa,

Łęcznej,

Łukowa.

– Obecnie trwają prace przygotowawcze dla obwodnic Janowa Lubelskiego, Szczebrzeszyna, Zamościa (wszystkie w ciągu DK74) oraz Łęcznej (DK82) i Łukowa (DK63/76). Poza obwodnicą Gorajca na etapie przetargu jest także obwodnica Dzwoli, która będzie realizowana razem z rozbudową DK74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol – wylicza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wróćmy jednak wsi w powiecie zamojskim. Właśnie się dowiedzieliśmy, ile firm chce wybudować obwodnicę Gorajca.

– Przetarg na realizację drogi ogłosiliśmy pod koniec września br. Wpłynęło osiem ofert, wszystkie zmieściły się w zarezerwowanej przez nas kwocie na ten cel (ok. 184 mln zł). Najtańszą ofertę zaproponowało konsorcjum firm Mosty Łódź (lider) oraz Antex II (partner), a najdroższą konsorcjum Roverpol (lider) - Rover Infraestructuras (partner) – informuje GDDKiA.

Oferty na obwodnicę Gorajca.

Mosty Łódź (lider), Antex II (partner) - 119 072 200,09 zł

Budimex - 128 289 602,70 zł

Mota Engil Central Europe - 134 425 448 zł

PORR - 135 616 110 zł

Strabag - 159 178 224,13 zł

Mostostal Warszawa - 161 584 723,13 zł

Aldesa Construcciones Polska (lider), Aldesa Construcciones (partner) - 181 923 248,18 zł

Roverpol (lider), Rover Infraestructuras (partner) - 183 883 770 zł

Teraz oferty zostaną sprawdzone i ocenione według trzech kryteriów: ceny, przedłużenia okresu gwarancji na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem oraz przedłużenia okresu gwarancji na instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (10 proc.).

– Wszyscy oferenci zadeklarowali maksymalne przedłużenie okresów gwarancji jakości w obu kryteriach – dodaje GDDKiA i informuje: – Wyłonienie najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę trasy planujemy w przyszłym roku.

Obwodnica Gorajca powstanie w nowym śladzie i będzie liczyć 6,6 km długości. Ominie istniejącą zabudowę Gorajca po północno-zachodniej stronie obecnego przebiegu DK74. Nowa trasa przetnie dolinę rzeki Gorajec i włączy się do odcinka DK74 w miejscowości Gorajec Zagroble-Kolonia.

To o tyle istotna inwestycja, że jest to część przebudowy całej DK74 od Janowa Lubelskiego do Frampola. To 9 km trasy przecinające także miejscowość Dzwola. We wrześniu wojewoda lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącą odcinka Janów Lubelski – Frampol. Przetarg jest w toku.