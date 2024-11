azbadajto w Zamościu. Rak to nie wyrok

Szkolny Klub Wolontariusza działający przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 jest jednym z partnerów dużej imprezy, która 9 listopada w południe rozpocznie się na Rynku Wielkim. To wydarzenie jest zwieńczenie drugiej edycji Zamojskiej Kampanii Profilaktycznej #azbadajto promującej profilaktykę nowotworową.

Kiedy dostali propozycję udziału, postanowili swoje działania ukierunkować na kwestie męskich nowotworów, również dlatego, że listopad to miesiąc świadomości o nich, tak jak październik jest dedykowany nowotworom piersi.

Cel: Przełamać tabu

– Zainspirowaliśmy się działalnością Fundacji Gdyński Most Nadziei, która jest pomysłodawcą i realizatorem unikatowej w skali kraju kampanii społecznej „Odważni Wygrywają” poruszającej zagadnienie profilaktyki raka jądra – wyjaśnia Magdalena Bajaka, jedna z opiekunek wolontariuszy w Ekonomiku.

Mówi, że młodzieży do włączenia się w przygotowania nie trzeba było specjalnie namawiać. Chętnych zgłosiła się cała rzesza, choć co symptomatyczne, to dziewczęta w tym gronie stanowiły zdecydowaną większość.

– Chłopcy również się angażują, ale są mniej liczni. I to tak naprawdę także pokazuje, że w kwestii nowotworów męskich należy jeszcze przełamywać tabu. A nam zależy, by jak najwięcej osób przekonać do profilaktyki, bo motto naszej akcji to „Miej odwagę się badać” – podkreśla nauczycielka.