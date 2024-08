Samorządowcy i parlamentarzyści do rządzących: Nie skracajcie nam trasy Hetmana

Szanowny Panie Ministrze,

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni planami zmian od grudnia 2024 roku dotychczasowego rozkładu jazdy połączenia kolejowego Hrubieszów-Wrocław oraz zamiarem likwidacji pociągu IC”HETMAN” i gorąco wnioskujemy o zaniechanie tego zamiaru.

Skrócenie trasy w/w pociągu do relacji Hrubieszów-Kraków Główny jest katastrofalnym w skutkach rozwiązaniem dla naszego regionu. Polska Wschodnia jest terenem wykluczonym komunikacyjnie i tego typu rozwiązanie jest krzywdzące dla całego województwa. Uderza to zarówno w branżę turystyczną, jak i młodych ludzi, którzy kształcą się na zachodzie kraju. Wygodne i powszechnie dostępne połączenia komunikacyjne to podstawa dla rozwoju małych miast i całego regionu wschodniego. Dodatkowo skrócenie trasy wyłącznie do Krakowa będzie skutkowało tym, że wspomniany odcinek będzie mógł obsługiwać podwykonawca SKPL, który dysponuje taborem tzw. dojazdowym, czyli wyłącznie na krótkie trasy bez udogodnień dla osób z niepełnosprawnością. Spowoduje to wykluczenie tej grupy społecznej z transportu kolejowego w naszym regionie.

Poprzedni rząd rozwijał połączenia kolejowe w naszym regionie i zasadnym byłoby utrzymanie tego stanu rzeczy, a nawet rozwijanie tej perspektywicznej i ekologicznej komunikacji.

Proponujemy również utworzenie połączeń kolejowych obsługiwanych przez spółkę Interregio z Hrubieszowa do Lublina i z Lublina do Hrubieszowa. Planowana modernizacja linii kolejowej z Rejowca do Zamościa znacznie przyśpieszy i co za tym idzie uatrakcyjni podróż z Hrubieszowa do stolicy województwa.

Jako samorządowcy, mieszkańcy Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego, Biłgoraja, Szczebrzeszyna, Hrubieszowa oraz regionu apelujemy do Ministerstwa Infrastruktury o podjęcie stosownych kroków i utrzymanie wspomnianego połączenia kolejowego w przyszłych rozkładach jazdy pociągów.

Jesteśmy gotowi spotkać się z Panem Ministrem Infrastruktury w wyznaczonym terminie.

Do wiadomości: