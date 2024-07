"Spotkajmy się nad wodą". Jesteśmy i bawimy się w Zwierzyńcu

Od godziny 11 do 14 będąc w Zwierzyńcu na deptaku przy ul. Wachniewskiej, szukajcie czerwonego namiotu Dziennika Wschodniego. Właśnie tam zacumowaliśmy z akcją "Spotkajmy się nad wodą". Co tydzień gościmy w innym miejscu, by móc naszym Czytelnikom zapewnić moc atrakcji w wakacje. W programie przeciąganie liny, bumperballe, koło fortuny i wiele wiele innych. Do wygrania m.in. karnety na spływy kajakowe oraz dziennikowe gadżety.

Zwierzyniec jest urokliwym miasteczkiem na Roztoczu, położone nad rzeką Wieprz, z siedzibą Roztoczańskiego Parku Narodowego. Jak podkreśla burmistrz Zwierzyńca pani Edyta Wolanin, można tutaj obcować z historią i piękną przyrodą.

- Zwierzyniec słynie ze swoich historycznych miejsc, zabytków. Mamy tutaj siedzibę Roztoczańskiego Parku Narodowego i rezerwat Bukowa Góra. Warto ochłodzić się też nad wodą, bo gdziekolwiek się nie wybierzemy napotkamy stawy, zalew, rzekę, strumyk- zachęcała do odwiedzin pani burmistrz.

Partnerami akcji „Spotkajmy się nad wodą” w Zwierzyńcu są: Województwo Lubelskie – Lubelskie Smakuj Życie!, Klub Uczelniany AZS UMCS Lublin, Radio Eska, Gmina Zwierzyniec i burmistrz Zwierzyńca Edyta Wolanin oraz Roztoczański Park Narodowy.