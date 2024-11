Strabag łata Łukasińskiego. Duży remont dopiero wiosną

O tej sytuacji pisaliśmy już na naszych łamach. Przypomnijmy, że pogwarancyjny remont przebudowanej niedawno ulicy Łukasińskiego na Starym Mieście w Zamościu miał być prowadzony przez miesiąc przy całkowitym wyłączeniu tego odcinka z ruchu.

We wrześniu wyznaczano dwa terminy rozpoczęcia prac. Ale mimo wydawanych przez miasto komunikatów, ani za pierwszym, ani za drugim razem pracowników Strabagu nikt tam nie widział. Ruch odbywał się właściwie normalnie, poza tym, że Łukasińskiego przestały jeździć autobusy.

O tę sytuację jeszcze na październikowej sesji dopytywał radny Janusz Kupczyk z klubu Koalicji Obywatelskiej.

Odpowiedział mu wiceprezydent Marek Kudela. – Wszyscy mamy świadomość, że wykonanie tej inwestycji pozostawia wiele do życzenia. Podjęliśmy wszelkie działania, które pozwolą naprawić w miarę możliwości stan nawierzchni. Pierwszą decyzją, zresztą na prośbę wykonawcy, było odciążenie tej drogi, dlatego postanowiliśmy wstrzymać ruch autobusów – powiedział.

Przyznał, że był plan, by naprawy przeprowadzić jesienią, ale „po głębokiej analizie” remont przełożono na wiosnę.

– Trwają rozmowy z wykonawcą co do realizacji tych napraw gwarancyjnych. Nie ukrywam, że są pewne rozbieżności analiz, w których posiadaniu są wykonawca i miasto – dodał Kudela, ale zapewnił, że wszystko zmierza do tego, by doprowadzić nawierzchnię do „stanu idealnego”. Stwierdził ponadto, że „zmiany i utrudnienia wprowadzono dla dobra wszystkich mieszkańców”.

Autobusy, ale tylko z kilku linii, na początku listopada na Łukasińskiego wróciły. Pojawili się tam również pracownicy wykonawcy. Zabezpieczali nawierzchnię przed zimą. – Chodzi o wypełnienie fugi, która się wypłukała z przestrzeni między kostkami. Nie chcemy, żeby dostawała się tam woda i nie dochodziło do jeszcze większej destrukcji – wyjaśnił w rozmowie z nami Paweł Łagowiec, dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu.

Przypomnijmy, że ulica Łukasińskiego wraz z leżącym przy niej Placem Stefanidesa była przebudowywana zaledwie kilka lat temu. Prace prowadzone przez STRABAG zakończyły się jesienią 2021 roku. Pochłonęły ok. 12 mln zł przy ok. 5,5 mln dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

Remontowany fragment Starego Miasta zyskał nową nawierzchnię, nowe oświetlenie, ławeczki, stojaki na rowery, trawniki i drzewka. Niestety, kostka brukowa, którą wyłożono nawierzchnię zaczęła dość szybko się zapadać. Remonty pogwarancyjne były więc prowadzone, ale punktowo. I póki co, tak pozostanie.