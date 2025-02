Wakat w Ratuszu do wzięcia. Znów szukają sekretarza

Ogłoszenie w tej sprawie zostało opublikowane w połowie tego miesiąca. Kandydaci mają czas na zgłoszenie się do wtorku, 24 lutego. Poza złożeniem kompletu dokumentów wymaga się od nich polskiego obywatelstwa, wyższego wykształcenia, co najmniej 4-letniego stażu pracy na stanowiskach w samorządzie, w tym co najmniej 2-letni na stanowisku kierowniczym.

Każdy kandydat lub kandydatka musi też znać zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego i prawo w zakresie finansów oraz zamówień publicznych.

Do wzięcia jest posada na cały etat z szerokim zakresem obowiązków. Należy do nich np. koordynowanie współpracy między wydziałami, a także dopilnowanie terminowego załatwiania spraw, poza tym nadzorowanie porządku pracy, a także m.in. czuwanie nad zgodnością działań urzędu z przepisami prawa oraz „prowadzenie innych spraw powierzonych przez prezydenta”.

Przypomnijmy, że UM w Zamościu bez sekretarza pracuje już od połowy września 2022 roku. Miasto co prawda szukało następców poprzedniego, ale bezskutecznie. Do pierwszego naboru zgłosił się jeden kandydat, który jednak nie spełnił wymogów formalnych. Potem był nabór kolejny, ale znów nieudany. Kandydat się pojawił, ale już na rozmowę kwalifikacyjną nie przyszedł.

Przez cały ten czas zadania z reguły wykonywane przez sekretarza były podzielone między dwóch zastępców prezydenta oraz dyrektora wydziału organizacyjno-administracyjnego.