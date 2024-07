Wszystko o czym zamarzy rolnicza dusza. Trwa wystawa w Sitnie

Takich jak on gospodarzy jest w Sitnie dużo więcej. Pierwsi zaczęli zjeżdżać na wystawę już wczoraj. Wielu pozostanie do jutra, bo wydarzenie, zgodnie z tradycją trwa aż trzy dni.

Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie to jednak nie tylko konkursy dla zwierząt, ale też prezentacja wszystkiego, co najciekawsze, najnowocześniejsze i najważniejsze w rolnictwie. To również część ogrodnicza, pszczelarska, także rekreacyjna, gastronomiczna oraz setki kramów przy których kupić można „mydło i powidło”: warzywa, owoce, rękodzieło, swojskie wyroby, gadżety, także ubrania i biżuterię.

Na dzisiejszy wieczór planowane są ponadto pokazy fitnes (godz. 20) i dyskoteka. A jutro prezentacje artystyczne zespołów z regionu mają się zacząć w samo południe.