Wybory prezydenckie. Karol Nawrocki w Lubelskiem. Zaplanowano kilka spotkań

Karol Nawrocki, zgłoszony jako kandydat obywatelski, ale popierany przez Prawo i Sprawiedliwość ma pojawić się w naszym regionie w najbliższy czwartek, 30 stycznia. Tego dnia odwiedzi kilka miejscowości. W planach są konferencje prasowe, ale również otwarte spotkania z mieszkańcami.

Już o godz. 9 szef IPN ma złożyć wizytę w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w miejscowości Zagroda niedaleko Krasnegostawu. Później Karol Nawrocki pojedzie dalej. O godz. 11 zaplanowano konferencję prasową z jego udziałem na Rynku w Hrubieszowie. Wystąpienie będzie poświęcone kwestiom bezpieczeństwa.

Dwie godziny później w Tomaszowie Lubelskim jest w planie spotkanie z seniorami i mieszkańcami miasta. Odbędzie się w Centrum Aktywizacji Seniorów.

Na 16.30 kandydat na prezydenta z ramienia PiS ma się już stawić w Biłgoraju. Tam, w Medycznym Studium Zawodowym zaplanowano kolejne otwarte spotkanie dla wyborców.

Na koniec (godz. 19.30) zaplanowano wizytę Nawrockiego w Zamościu. Każdy kto chciałby go posłuchać, zadać pytania może przyjść do Hotelu Koronnego.

Przypomnijmy, że pierwsza tura wyborów odbędzie się na 18 maja. Jeśli będzie konieczna druga, to odbędzie się 1 czerwca.

Ostatnie sondaże jednak nie wskazują na to, by prezydent został wybrany już w maju. Wyniki opublikowane kilka dni temu przez Ogólnopolską Grupę Badawczą (przeprowadzone przy założeniu, że kandydatów jest 10) wskazują, że do drugiej tury przejdą Trzaskowski z poparciem na poziomie 35,51 procent i Nawrocki - 31,73 proc. Podium w pierwszej rurze miałby zamknąć lider Konfederacji Sławomir Mentzen - 15,68 proc.