Śmiertelny wypadek koło Zamościa. Autem jechały trzy osoby

Niecałe pół godziny temu zakończyły się utrudnienia w ruchu na drodze wojewódzkiej nr 843 spowodowane wypadkiem, do którego doszło dzisiaj tuż przed godz. 15. W miejscowości Zrąb na zakręcie z drogi wypadł citroen prowadzony przez młodego kierowcę, 18-latka z gminy Zamość. Samochodem podróżowała także 56-letnia kobieta oraz 64-letni mężczyzna. Oboje z gminy Skierbieszów. Gdy kierowca stracił panowanie nad pojazdem, ten z impetem uderzył w przydrożne drzewo. Cała trójka została zakleszczona w środku.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Strażacy musieli użyć hydraulicznego sprzętu, by wydostać poszkodowanych. W najcięższym stanie była kobieta. Ratownicy podjęli reanimację, która zakończyła się przywróceniem czynności życiowych. Poszkodowana została zabrana do szpitala w Zamościu. Niestety, mimo podjętego wysiłku, 56-latka zmarła. Do szpitala trafili także obydwaj mężczyźni. 64-latek pozostaje w ciężkim stanie. Jak informuje zamojska policja, kierowca był trzeźwy.