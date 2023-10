Za trud wychowania młodych. Nauczyciele świętowali i odbierali nagrody

Na uroczystości zorganizowanej w Centrum Kultury Filmowej Stylowy w Zamościu były m.in. panie Ewa Zderkiewicz i Elżbieta Żądło z Tomaszowa Lubelskiego.

Obie to nauczycielki z ponad 30-letnim stażem. Pierwsza z nich jest już emerytką, przez wiele lat uczyła najmłodsze dzieci, druga jeszcze uczy informatyki i szachów w tomaszowskiej Szkole Podstawowej nr 2. Jedna i druga zostały w Zamościu odznaczone Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę.

Czego życzyć nauczycielom?

To od nich dowiedzieliśmy się, jakie życzenia chcieliby słyszeć dzisiejsi nauczyciele. – Poza zdrowiem, na pewno potrzebujemy wsparcia. Zarówno ze strony rodziców, jak i osób odpowiedzialnych za oświatę – mówi pani Ewa. – Potrzeba nam też cierpliwości, bo czasy się zmieniają i nasza praca również – dodaje pani Elżbieta.

Ponieważ nasze rozmówczynie przepracowały w szkole wiele lat, dobrze wiedzą, jak oświata się przez ten czas zmieniała. – My pamiętamy czasy, kiedy paliło się w piecach – śmieją się tomaszowianki. Później doczekały się remontów, lepszych warunków i nowych pomocy dydaktycznych, ale czasem tęsknią za przeszłością. – Kiedyś w szkole, wśród nauczycieli panowała chyba bardziej rodzinna atmosfera. Ci młodsi mieli wielki szacunek dla starszych, a starsi cierpliwie otaczali opieką młodszych – wspominają obie panie.

– Dziękujemy dzisiaj nauczycielom za ich trud, jaki wkładają w wychowanie młodego pokolenia, ale też życzymy, by byli pełni nadziei, aby każdy dzień przynosił wiele satysfakcji, ale też życzliwości ze strony wychowanków – mówiła tuż przed otwarciem uroczystości Monika Żur, dyrektor zamojskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie. I apelowała do pedagogów o to, by byli autorytetami, przewodnikami i wsparciem dla młodych ludzi.