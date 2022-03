Zaczął się remont jednej z najruchliwszych ulic w Zamościu

– Wykonawca już wszedł na plac budowy i zapowiedział, że zamknie dla ruchu kilkusetmetrowy odcinek od ronda Braci Pomarańskich do delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – informuje Marcin Nowak, dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich. To oznacza, że od początku kwietnia dojechać będzie można tylko pod delegaturę LUW oraz wjechać na parking miejski po przeciwnej stronie ulic. Jak długo ta sytuacja potrwa? Trudno w tej chwili wyrokować. Wszystko zależy od postępu prac.

– Ten zamykany teraz odcinek zostanie wyłożony kostką granitową, będą przy nim budowane nowe chodniki ze ścieżkami rowerowymi – zapowiada Stanisław Flisk, dyrektor Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych UM Zamość.

Ale to dopiero początek większej inwestycji podzielonej na dwa etapy. Pierwszy obejmuje fragment od ronda przy Starym Mieście aż do kolejnego, wybudowanego w zeszłym roku obok II LO. Poza przebudową nawierzchni asfaltowej i budową chodników planowane jest też położenie nowych instalacji. Termin zakończenia tego etapu to listopad br., koszt ponad 11 mln złotych, ale miasto otrzyma ok. 7 mln wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Z całą pewnością zmotoryzowani muszą być przygotowani, że łatwo jeździć się tą częścią miasta nie będzie. – Ale na pewno nie zgodzimy się, aby jeszcze jakikolwiek fragment zupełnie zamykać. Może zostanie wprowadzony ruch wahadłowy, a może zamykana będzie tylko część jezdni, to już zależy od uzgodnień wykonawcy z zarządcą drogi – zapowiada Flis.

Drugi etap inwestycji obejmie ulicę Partyzantów od ronda przy liceum aż do ulicy Lwowskiej. Przebudowa tego fragmentu ma kosztować ponad 6 mln złotych, a dotacja z Polskiego Ładu sięgnie ok. 5 mln. W tym przypadku zawarty w umowie termin to kwiecień przyszłego roku. Urzędnicy liczą jednak, że uda się wszystko sfinalizować wcześniej. – Będziemy nalegać i dopingować wykonawcę do zintensyfikowania prac tak, aby cała ulica Partyzantów była już gotowa przed końcem tego roku – mówi dyrektor Flis.

Całą dwuetapową inwestycję będzie remontowała jedna firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Zamościa.