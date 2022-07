Zamojski Dom Kultury pięknieje. Ruszył kolejny remont

Teraz ocieplane i odnawiane są dwie ściany siedziby ZDK przy ul. Partyzantów: wschodnia i zachodnia. Zamojskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marcina Trepko za ponad 890 tys. zł (miasto planowało wydać ok. 930 tys.) zobowiązało się również do przebudowy tarasu od strony ul. Kiepury, a także wymiany okien i drzwi.

To już ostatnia faza prac remontowych w budynku, który do użytku został oddany w latach 60. XX wieku. Wcześniej, od kwietnia 2020 do czerwca 2021 roku, za ponad 12,6 mln zł (w tym 9,5 mln dotacji z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych) odnowiona została sala widowiskowa ze sceną, widownią i balkonem. Zainstalowano tam również klimatyzację, a remonty wykonano w kilku pomieszczeniach i pokojach instruktorów. Później, za ponad 1,1 mln zł z budżetu miasta, termomodernizacji poddano ściany północną i południową. Teraz przyszedł czas na dwie pozostałe.

Dyrektorowi ZDK marzy się jeszcze budowa parkingu, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz monitoringu. Ale na to trzeba będzie poczekać.