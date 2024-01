Zamojskie Zakłady Zbożowe pod kreską. Ponad 26 mln na minusie

ZZZ Sp. z o.o. należą w całości do Elewarru Sp. z o.o. Zakład poza młynem i elewatorem w Zamościu ma też swoje magazyny w Skierbieszowie i Tuczapach. Działa na terenie Polski południowo-wschodniej, skupując surowiec głównież z terenu powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego i zamojskiego, gdzie w strukturze zasiewów dominują zboża.

W ostatnim, jak się okazuje wyjątkowo trudnym roku obrotowym (to okres od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2023) ujętym w opublikowanym niedawno sprawozdaniu finansowym ZZZ skupiły prawie 99 tys. ton zbóż, z czego zdecydowaną większość stanowiła pszenica – ok. 65 tys. ton. Strata spółki wykazana w najnowszym sprawozdaniu to ponad 26,4 mln zł. Co ważne, w okresie poprzednim, przy skupie na poziomie ok. 56,2 tys. ton udało się wypracować zysk sięgający blisko 8 mln. zł.