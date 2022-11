Bezpłatny kurs "życia po polsku" dla Ukraińców. Żeby się zapisać, wystarczy zadzwonić

Roblox co to jest? Czy to dobra gra dla dzieci?

Roblox to nie jest gra sama w sobie. Jest to darmowa usługa, w której możesz tworzyć własne gry, bazując na tak zwanych sandboxach czyli po polsku piaskownicach. Sandboxy to przygotowane środowiska, gdzie możemy za pomocą prostych elementów, tworzyć podstawowe gry. Roblox jest usługą, czyli znajduje się w sieci, dzięki czemu tworzy wyjątkowo społeczność ludzi tworzących gry. Dzięki rozwiązaniom sieciowym Roblox umożliwia udostępnia swoich gier innym uczestnikom platformy. Inni gracze przynoszą nam prostą możliwość testowania naszej gry oraz budowania społeczności wobec wybranego tematu.