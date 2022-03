Zamość. Biblioteka zbiera ukraińskie książki

To nie jest inicjatywa nowa. Tworzenie księgozbioru obcojęzycznego rozpoczęto w zamojskiej bibliotece kilka lat temu, gdy zaobserwowano, że w Zamościu rośnie liczba obcokrajowców, głównie Ukraińców, ale też Białorusinów.

– W 2019 roku zwróciliśmy się do przedstawicielstw dyplomatycznych ambasad kilku krajów w Polsce o przekazanie nam książek – mówi Piotr Bartnik, dyrektor Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego.

Odzew był, ale trudno powiedzieć, by ogromny. – Otrzymaliśmy wówczas nieco wydawnictw z ambasady Niemiec i Ukrainy. Obecna sytuacja i rosnąca liczba Ukraińców w naszym mieście skłoniła nas do tego, by apel ponowić, kładąc nacisk na książki w języku ukraińskim – tłumaczy Bartnik.

Gotowi na tę prośbę odpowiedzieć mogą po prostu przywozić książki do biblioteki na ul. Kamiennej 20. Szczegóły można uzgodnić również telefonując pod nr: 84 627 11 54.